Ricoverato Covid minaccia infermiere con un estintore E' accaduto al Landolfi. L'ira della Cgil

In questi giorni si parla tanto degli operatori sanitari. Medici, infermieri, oss che da eroi sono passati ad essere appellati fannulloni dallo stesso responsabile alla sanità re-gionale - comincia così l’intervento della Segretaria della FpCgil, Licia Morsa - Questo sta a significare che la politica e la dirigenza continuano a scaricare le proprie responsa-bilità su chi, con la paura negli occhi, svolge la propria missione con grande senso di appartenenza».

Una situazione sempre più difficile nella quale gli operatori sanitari sono, spesso, la-sciati soli. Emblematico il caso di ieri a Solofra dove un paziente, in evidente stato di agitazione, ha minacciato con un estintore un operatore sanitario e un altro ricoverato e poi si è dato alla fuga.

«Il paziente in questione - continua la Segretaria - era certamente affetto da altre pato-logie che necessitavano di urgenti cure specifiche, ma, risultato positivo al covid 19, è stato trasferito impropriamente all’AORN Moscati Covid di Solofra. Ha minacciato con un estintore un operatore sanitario e un altro paziente ricoverato, accidentalmente pre-senti in quel momento nell’area dove si era rifugiato. Dopo aver colpito i due malcapi-tati con il getto dell’estintore, è fuggito. Si è trattato solo di fortuna se non è accaduto il peggio. Il paradosso è che, una volta che le forze dell’ordine hanno recuperato il pazien-te fuggitivo ormai sull’autostrada per Salerno a piedi, lo stesso è stato riportato nei re-parti covid del Landolfi, senza considerare l’inadeguatezza di quei reparti per un pa-ziente problematico e del personale in servizio già ridotto al lumicino. Da ciò che ci ri-sulta, il tutto è stato relazionato in direzione, ma è rimasto lettera morta. Di fatto il per-sonale in servizio ha dovuto vigilare il paziente tutta la notte per evitare anche di ri-spondere personalmente di responsabilità non di loro pertinenza».

Da qui una serie di domande che necessitano di risposte precise.

«Perché quel paziente è finito nel reparto covid del Landolfi di Solofra? Perché non è stata garantita la dovuta assistenza a quel cittadino? Perché non si è agito preservando la dignità di quell’uomo e la sicurezza degli operatori in servizio e dei pazienti ricoverati? Questo, secondo noi, accade quando la disorganizzazione produce i suoi effetti. Ancora una volta le nostre espresse preoccupazioni non sono state ascoltate da chi poteva evitare ciò che è accaduto nel turno pomeridiano di ieri».