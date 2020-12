E' Mafalda De Simone l'influencer dell'anno Stile e fascino irresistibile. Il suo segreto? Essere se stessa

E' considerata una delle It girl del momento per il suo fascino e stile irresistibile Mafalda De Simone. Moda e fashion blogger. Oltre 150 mila follower, un botto di quelli da grido. Un percorso di lavoro affascinante partito quattro anni fa quasi per gioco e con le sue sole forze. Da qui i primi contratti nel campo della moda grazie ai suoi scatti mozzafiato.

Il suo unico segreto? Essere se stessa. Ed è stata questa l'unica vera spinta al successo per Mafalda, made in Irpinia, 26 anni studentessa in giurisprudenza di Mirabella Eclano. Mora, capelli lunghi neri, fisico prorompente, sensuale e accattivante.

“Come tanti influencer - aveva dichiarato già l'ottobre scorso al collega Pierluigi Melillo su Repubblica - ho fatto del mio meglio per lanciare ai miei follower, messaggi di speranza. Ma questa pandemia mi ha fatto capire che tutti siamo sullo stesso piano. E ci fa fatto comprendere anche un’altra cosa fondamentale: l’importanza del nostro tempo e delle persone che amiamo".

L'obiettivo per la bellissima e sensuale Mafalda è quello di continuare a raggiungere traguardi importanti attraverso la sua fermezza e determinazione. E’ questa la sua unica arma vincente. L’ambizione di raggiungere livelli sempre più alti. Diverse le collaborazioni in atto. Un 2021 che si annuncia ricco di sorprese.