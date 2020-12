Franza: "Sulla scuola solo polemiche sterili e strumentali" Tutela e salvaguardia della salute di alunni, doventi e famiglie al primo posto

"Avrei preferito non rispondere all'opposizione che mi chiede la revoca dell'ordinanza sindacale sulla sospensione delle attività didattiche, ma, mio malgrado, ritengo necessario puntualizzare che questa decisione è stata assunta a seguito di confronto in sede Coc, centro operativo comunale, appositamente da me convocato in accordo con l'assessore alla pubblica istruzione Michela Cardinale, per discutere dell'andamento della situazione epidemiologica e di tutte quelle criticità connesse alla riapertura delle scuole con i dirigenti scolastici, i rappresentanti territoriali delle forze dell'ordine, delle Odv, delle associazioni, dei trasporti, e alla presenza del direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino Onofrio Manzi."

E' quanto scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza in risposta all'interrogazione di ieri a firma dei consiglieri di minoranza Giovanni La Vita, Marcello Luparella, Daniele Tiso, Marco La Carità, Antonio Della Croce ed Emerico Maria Mazza.

"Dal confronto dell'ultimo Coc è emerso, anche grazie al contributo dell'esperto Manzi, che la situazione epidemiolgicia attuale è preoccupante, in quanto in costante incremento risultano i casi positivi. Ciò ha indotto l'amministrazione comunale, per un principio di prudenza, a propendere per la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre.

Tale decisione ha come unica motivazione la tutela e la salvaguardia della salute dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità, delle famiglie e del personale scolastico. Il resto appartiene a polemiche sterili e strumentali, alle quali come sempre ci sottraiamo, andando avanti per la nostra strada, nel segno del dialogo e del confronto."