Donata biancheria ai malati Covid in ospedale ad Ariano La bella pagina di solidarietà firmata Vita e Scout

41 morti dal mese di novembre senza contare le tante altre vittime, nei mesi precedenti, quelli ancora più critici, dall’inizio della pandemia. Mai così tanti decessi all’interno dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Malati Covid che purtroppo non hanno potuto ricevere, una carezza e un sostegno morale da parte dei propri familiari. Un vuoto, che in qualche modo però è stato colmato e alleviato dalle cure amorevole del personale sanitario e delle associazioni di volontariato.

L’ultima iniziativa encomiabile, porta la firma della pubblica assistenza Vita e del Gruppo Scout Ariano 1 quest’ultimo con un proprio contributo. Una raccolta di indumenti e biancheria per i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nella struttura ospedaliera arianese. Magliette, biancheria intima uomo donna, calzini e pigiami. Il punto di raccolta presso il quale sono pervenute le varie donazioni è stato allestito presso la sede della pubblica assistenza Vita in via Villa Caracciolo.

Una carenza di indumenti causata dall'impossibilità dei parenti di accedere ai reparti, non solo per le restrizioni dovute alla situazione emergenziale, ma anche dettata dal fatto che intere famiglie sono in quarantena. Un grazie viene rivolto ai commercianti, che hanno aderito all’iniziativa, accogliendo senza alcuna esitazione la richiesta di aiuto.

Avere a disposizione, un ricambio continuo di biancheria, facilita non poco la gestione dei pazienti, migliorando la qualità della loro permanenza. Il presidente dell’associazione Vita Guglielmo Ventre ringrazia il gruppo Scout per la grande solidarietà mostrata, i volontari scesi in campo e augura a tutti gli ammalati di superare al più presto questo momento di difficoltà e solitudine.