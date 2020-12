"E' un Natale insolito, ma ci proteggeremo a distanza" Il messaggio di Natale agli arianesi da parte del sindaco Enrico Franza

"Un Natale insolito, diverso dagli altri. Lo sappiamo, non è facile: essere obbligati a rispettare norme che di fatto ci separano, ci tengono a distanza. Ma forse il senso del Natale di oggi è anche questo: ridurre le distanze, abbattere i pregiudizi, compiere uno sforzo di solidarietà, di comprensione nei confronti di chi ha qualche difficoltà in più." Si rivolge così alla cittadinanza il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza in vista della ricorrenza del Natale.

"L'abbiamo già dimostrato e lo dimostreremo ancora, anche questa volta. Il mio augurio va a tutti voi, che possiate custodire nel calore delle vostre case lo spirito di un Natale sì diverso, ma significativo per il valore che dovrebbe rappresentare questa festività: siamo distanti, ma è oggi proprio nel proteggerci l'un l'altro che ritroveremo il senso dello stare insieme.

Nella consapevolezza del difficile periodo che stiamo attraversando - afferma Franza nel suo video messaggio - il nostro impegno è rivolto a tutti voi perché nessuno rimanga indietro, nella piena fiducia che il nostro lavoro ci restituisca il futuro che merita la Città di Ariano.

Mi sento vicino e lo sarò sempre a tutti a tutti gli imprenditori, commercianti, agricoltori ed altri operatori economici che stanno lottando contro la crisi economica indotta dalle attuali restrizioni. Ringrazio tutti i medici e operatori sanitari del nostro ospedale e del territorio esposti in prima linea. Ringrazio tutte le forze dell'ordine, le associazioni, le maestranze comunali ed altri enti per il loro incessante impegno a servizio della nostra comunità.

Ed in ultimo, ma non ultimo, un sentito pensiero va ai nostri giovani, studenti e docenti perché ben presto i loro sacrifici vengano ripagati con uno spiraglio di normalità.