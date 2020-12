Un piatto caldo nelle case di persone bisognose e sole Nel quartier generale della pubblica assistenza Vita ancora una bella pagina di solidarietà

Un piatto caldo nelle case, sulle tavole di persone bisognose e sole. Vigilia di Natale all'insegna della solidarietà ad Ariano Irpino.

Nel quartier generale della pubblica assistenza Vita ancora una bella pagina di amore e vicinanza alle persone meno fortunate. Volontari Vita, Caritas di Rione Martiri e Piano di Zona Sociale Ambito A1 hanno dato vita al pranzo di Natale. Grazie all'esperienza e bravura degli chef sono stati preparati circa 100 pasti e distribuiti in varie zone della città grazie alle preziose indicazioni delle assistenti sociali. Un gesto bellissimo.

Non era mai accaduto finora con numeri così elevati. Anche se sia da parte dell'associazione Vita che della Caritas non è mai mancato il calore e la vicinanza a persone in difficoltà sia in questo tempo difficile di pandemia che nel corso degli anni. Ma questa volta si è andati ben oltre ed è strato emozionante per tutti. Ne parla con le lacrime agli occhi il presidente Guglielmo Ventre.

E' una grande squadra solidale quella che si è messa in moto per questa ennesima iniziativa benefica. E anche stavolta i volontari hanno agito con tatto, delicatezza, riservatezza e silenzio, per mettere a proprio agio le famiglie, che spesso restano in disparte, per "vergogna", fingendo di star bene per non mostrare a nessuno le loro reali difficoltà e povertà. Coppie con figli, anziani, giovani senza lavoro.

Tante storie, una diversa dall'altra, tante famiglie che non hanno soldi per pagare una bolletta e vivere in maniera dignitosa un Natale come tutti gli altri. Un grazie viene rivolto al team di volontari che dall'inizio della pandemia non si è fermato un istante, in prima linea su più fronti e naturalmente a quanti hanno effettuato donazioni e continuano a farlo. Una grande rete di solidarietà che ha reso davvero speciale questo Natale 2020 decisamente tristissimo.