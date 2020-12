Covid: 47 i positivi di Natale in Irpinia: 6 a Nusco 1076 i tamponi analizzati

Sono 47 le persone risultate positive al Covid-19 su 1076 tamponi analizzati. E' quanto si apprende dall'ultimo bollettino diramato dall'Asl di Avellino. Ieri un numero elevato aveva interessato ancora una volta Avellino e Ariano Irpino, in quest'ultimo caso i contagi hanno interessato nuclei familiati, alcuni dei quali concentrati in località Orneta e un team di professionisti.

Questi gli ultimi positivi: 3 esidenti nel comune di Aiello del Sabato, 2 Altavilla Irpina, 4 Ariano Irpino, 2, Avellino, 1 Candida, 3 Capriglia Irpina, 1 Cervinara, 1 Cesinali, 2 Grottaminarda, 1 Lioni, 1 Marzano di Nola, 3 Montefalcione, 1 Montella, 1 Montemarano, 3 Montemiletto, 2 Montoro, 6 Nusco, 1 Sirignano, 1 Solofra, 1 Teora, 2 Vallata, 3 Venticano, 1 Volturara Irpina. L'azienda sanitaria locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi

Questa la situazione all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino:

Attualmente risultano ricoverati: 2 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 7 su 12 posti letto in medicina Covid, 18 in area Covid, di cui 13 su 16 posti letto in medicina e 5 su 10 posti letto in sub intensiva.