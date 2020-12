La gioia del Natale nei volti dei nonnini del Minerva/VIDEO "Stiamo tutti bene e speriamo di poter abbracciare presto i nostri cari"

Sono le immagini più belle e significative di questo Natale 2020. Arrivano dalla Rsa Minerva di Ariano Irpino. La struttura di contrada Serra che nei mesi scorsi ha vissuto momenti difficili e dolorosi legati alla pandemia, ma che nonostante tutto non ha mai perso la speranza e la forza di rialzarsi. E' di pochi giorni fa l'ultimo screening su ospiti e personale sanitario: tutti negativi.

"I migliori regali, non si trovano sotto l'albero. Si trovano negli abbracci, che speriamo tornino presto, nei sorrisi inaspettati dei nostri "nonnini" che emozionati, si dilettano nel comporre il presepe e nell'addobbare l'albero. Si trovano nel cuore di coloro che ogni giorno riempiono la nostra vita di amore e serenità. Quest'anno, nonostante le tante difficoltà, abbiamo cercato di tramutare la malinconia dei nostri ospiti, dovuta alla lontananza dei loro cari, in serenità ed allegria. Tutto ciò facendo partecipare i nostri cari nonnini a varie attività ricreative. In un raccolta foto abbiamo mostrato il risultato della collaborazione tra noi della Rsa e nonnini."

Ed è per questo motivo che lo staff del Centro Minerva ha voluto realizzare un video con i loro amati nonnini. Un modo per salutare anche i parenti di ognuno di loro, impossibilitati a fargli visita per le restrizioni anti covid a salvaguardia di tutti e per lanciare un chiaro messaggio: "Stiamo tutti bene e respiriamo l'aria del Natale con la speranza che possano arrivare giorni migliori per tutti."

Un pensiero va a tutto il personale sanitario, anch'esso reduce da un momento difficile. E naturalmente alla direzione che ha seguito con particolare attenzione questa emergenza, senza mai dimenticare chi purtroppo non ce l'ha fatta. A loro un pensiero speciale, in questo insolito e triste Natale 2020.