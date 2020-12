Covid in Irpinia: l'ultimo bollettino Asl del 2020 Su 1.284 tamponi effettuati sono risultate positive 41 persone

Covid in Irpinia: l'ultimo bollettino del 2020 diffuso dall'azienda sanitaria locale di Avellino. Su 1.284 tamponi effettuati sono risultate positive 41 persone:

1 residente nel comune di Aiello del Sabato, 2 residenti nel comune di Atripalda, 7 residenti nel comune di Avella, 1 residente nel comune di Avellino, 2 residenti nel comune di Calabritto, 2 residenti nel comune di Capriglia Irpina, 2 residenti nel comune di Contrada, 1 residente nel comune di Conza della Campania, 1 residente nel comune di Lauro, 1 residente nel comune di Mercogliano, 1 residenti nel comune di Mirabella Eclano, 1 residente nel comune di Montefalcione, 1 residente nel comune di Montemarano, 2 residenti nel comune di Montoro, 1 residente nel comune di Mugnano del Cardinale, 1 residente nel comune di Nusco, 1 residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, 3 residenti nel comune di Prata PU, 1 residente nel comune di Rotondi, 3 residenti nel comune di San Michele di Serino, 1 residente nel comune di San Sossio Baronia, 1 residente nel comune di Sirignano, 1 residente nel comune di Sperone, 1 residenti nel comune di Torre Le Nocelle, 1 residente nel comune di Vallata, 1 residente nel comune di Venticano.

L'azienda sanitaria locale di Avellino diretta da Maria Morgante ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Presso il polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 6 (su 12 posti letto) in Medicina Covid, 15 pazienti in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.