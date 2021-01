Covid, si svuota la Terapia Intensiva del Frangipane Nessun paziente in area rossa

Notizie confortanti dal Tricolle sul fronte Coronavirus. Presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino non risultano pazienti ricoverati ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 7 degenti (su 12 posti letto) sono invece azienti in Medicina Covid e 13 pazienti in Area Covid, di cui 9 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.