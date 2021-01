Ariano: così rinasce la Taverna delle Monache/VIDEO Un progetto affascinante che guarda allo sviluppo del territorio e all'inclusione sociale

Un progetto affascinante che abbraccia tutto il territorio grazie alla cessione della Taverna delle Monache da parte della Comunità Montana Ufita alla Onlus Imagine To Help.

L'ente ufitano, proprietario dell’immobile, ha difatti concesso l’utilizzo della struttura alla Onlus Imagine To Help al fine di poter realizzare un progetto, denominato “Campo Village”, dall’alto valore sociale e rivolto a tutto il territorio.

“Abbiamo fatto richiesta dell’immobile alla Comunità Montana” - afferma Rossana Marra, presidente della Onlus Imagine To Help - per poter dare seguito ad un progetto di agricoltura sociale già avviato in località Camporeale e tra l’altro supportato dal Comune di Ariano Irpino.

Obiettivo del progetto è ora quello di affiancare alle attività di agricoltura anche quelle, artigianali e di interesse turistico, e di avere degli spazi coperti in grado di garantire lo svolgimento di lavori durante l’inverno. Siamo grati alla Comunità Montana per averci dato fiducia”.

“La Comunità Montana dell’Ufita è sempre in prima linea quando si tratta di progetti indirizzati al benessere pubblico”, sottolinea il presidente Giuseppe Leone - una decisione questa, così come le ultime prese in merito ad altri immobili di proprietà della Comunità Montana, che vogliono dare un contributo concreto al territorio e supportare anche iniziative lodevoli e socialmente apprezzabili. È nostro dovere favorire ed incoraggiare progetti come questo”.

Un progetto dunque, quello della Onlus, che guarda al territorio, all’inclusione sociale di categorie particolarmente vulnerabili e spesso a rischio emarginazione e alla riqualificazione di un’importante struttura storica. Tutti potranno accedere alla Taverna e prendere parte alle attività, anche attraverso forme di volontariato.

Riqualificazione di luoghi storici importanti, inclusione sociale, economia circolare, spirito comunitario ed amore verso il proprio territorio: questi i principi del progetto “Campo Village”.