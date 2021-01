Covid Irpinia, 239 morti e 9069 casi: si teme la terza ondata I casi, la campagna vaccinale

Coronavirus, altri due morti in provincia di Avellino, nelle ultime 24 ore. Due gli anziani deceduti in Irpinia nelle ultime ore. A perdere la vita una donna di 87 anni di Avellino morta al “Landolfi” di Solofra, mentre un 82enne di Montemarano è morto al Covid Hospital della città ospedaliera. Sono 213 le vittime irpine da inizio pandemia e cresce di altri 29 casi il bilancio provinciale dei contagiati della seconda ondata. Gli esperti temono l'arrivo di una terza ondata, complici i contatti intensificati tra famiglie e amici in occasione delle feste. Ieri il manager dell'Asl ha illustrato il programma potenziato per vaccinare sempre più rapidamente la popolazione.

«Sarà più difficile, ma ci stiamo organizzando». La manager dell’Asl di Avellino, Maria Morgante detta i tempi della campagna vaccinale in Irpinia, che per marzo dovrebbe raggiungere tutta la popolazione. Da venerdi` scorso, incontri serrati coi sindaci dei sei distretti sanitari della provincia: Ariano Irpino, Monteforte e Sant’Angelo dei Lombardi, prima. Avellino e Baiano nella giornata di ieri. Atripalda oggi. «Coi primi cittadini stiamo mettendo a punto l’organizzazione dei punti vaccinali: saranno utilizzate innanzitutto le sedi dei distretti, ma dove ce ne sara` bisogno, magari nei centri con piu` abitanti, stiamo valutando la disponibilita` di strutture pubbliche, in punti strategici, da adibire allo scopo». Portare i vaccini in centri dislocati su più comuni. Questo l'obiettivo.

Sullo sfondo il report della seconda ondata che, con guariti e decessi, restituisce 9.069 casi in Irpinia. IL comune con più contagi da covid è Avellino (1.215 contagi totali), Montoro (529), Avella (353), Mercogliano (286), Ariano Irpino (266), Mon- teforte Irpino (259), Mirabella Eclano (224).