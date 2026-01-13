Autista di scuolabus muore nel sonno: "Addio Carmine siamo distrutti" Il 59enne di Atripalda stamane trovato senza vita. Il dolore del sindaco di Forino dove lavorava

Tragedia nella notte ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove è morto nel sonno stroncato da un malore improvviso un 59enne. Carmine U. il nome dell'uomo impiegato come autista di scuolabus per una ditta. L'uomo da anni prestava servizio per il trasporto dei ragazzi e bambini di Forino. Stamane la tragica notizia ha raggiunto la comunità guidata da Antonio Olivieri che commenta addolorato sui social: " Sei stato l’angelo custode dei nostri bambini e ragazzi, che ogni mattina affidavano a te il loro viaggio verso scuola. Il destino ha voluto che ci lasciassi improvvisamente stanotte nel sonno. Davanti a eventi così dolorosi, non ci sono parole. Ciao Carmine, persona seria, precisa e profondamente dedita al proprio lavoro di autista di scuolabus, svolto con responsabilità e impegno per conto del Comune di Forino. Profondo è il nostro dolore per quanto accaduto. Alla famiglia va il nostro più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze".