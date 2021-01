Liceo Classico Europeo al Colletta. "La nostra scuola è unica" Studenti e professori, un legame che supera le ore curriculari per sviluppare consapevolezza

di

Antonio Dello Iaco IV B

Perché scegliere il Liceo Classico Europeo? Beh perché è unico. No, non state leggendo un articolo autoreferenziale ma la verità. Dovete sapere che in Italia ci sono solo 23 licei classici europei su quasi 9mila scuole secondarie di secondo grado.

Al di là dei numeri, ci sono molti motivi per cui il Liceo classico Europeo è la scuola perfetta per voi. Ora vi spiego tutto.

L’obiettivo di questo indirizzo è sviluppare nei giovani la consapevolezza di una cittadinanza sovranazionale, una cittadinanza europea appunto.

Proprio per questo non si studia solo l’inglese ma anche un’altra lingua europea che al Convitto Nazionale di Avellino è il Francese. In questo caso le ore saranno affiancate anche da docenti madrelingua.

Ci sono poi tante altre materie che non troverete in tutti i licei come il diritto e l’economia piuttosto che le interazioni tra materie che potrebbero sembrare del tutto opposte come il diritto o la filosofia e l’inglese, la storia e il francese…

Il Liceo Classico Europeo, offre poi la possibilità di prepararsi gratuitamente, durante le ore curriculari, per le certificazioni in lingua riconosciute a livello internazionale, nonché dà l’opportunità di partecipare a scambi ed esperienze di studio all’estero.

Un altro punto di forza del Liceo Classico Europeo del Convitto di Avellino è la possibilità di ottenere l’EsaBac. Si tratta di un di un diploma italo francese che quindi ha doppia valenza, sia in Italia che in Francia. In sostanza, sostenendo degli esami in più alla maturità, si può ottenere non solo il diploma italiano ma anche quello francese, utile per accedere in diverse università del paese d’oltralpe. Le ore curriculari riservate a matematica e fisica poi, a partire dal secondo anno equivalgono al monte ore degli indirizzi scientifici.

In più le ore sono divise in frontali e laboratoriali, durante le quali si iniziano ad affrontare i nuovi argomenti spiegati in classe oppure ci si dedica all’approfondimento di argomenti meno chiari.

Non vanno poi dimenticate le tante attività extracurriculari che si fanno al Liceo Classico Europeo del Convitto di Avellino. Vengono organizzati per esempio corsi di teatro, giornalismo, lingue straniere, si partecipa alle olimpiadi della matematica, della filosofia piuttosto che alle Convittiadi che sono proprio delle olimpiadi sportive tra convitti di tutta Italia.

Altri eventi che poi rafforzano ancor di più il legame tra docenti e studenti sono la notte dei licei classici o il ballo delle debuttanti a fine anno scolastico.

La bellezza del liceo Classico Europeo è che, stando oltre otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, si crea un forte legame tra alunni e professori. Arrivati al quinto anno è davvero difficile per molti di noi dire ciao a quella che, in uno dei periodi più difficili come l’adolescenza, è stata una seconda famiglia.