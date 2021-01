Covid. Vaccino alla popolazione. "Più punti in Irpinia" Incontri con i sindaci, verso la distribuzione territoriale secondo programma

Si sono conclusi questa mattina gli incontri programmati dalla Direzione Generale dellAsl di Avellino con i 118 sindaci della provincia, divisi in base ai sei Distretti Sanitari di appartenenza, al fine di programmare la fase 2 della Campagna Vaccinale anti-covid 19.

Dopo aver concluso la somministrazione del vaccino (prima dose e richiamo al ventunesimo giorno dalla prima somministrazione) per le categorie previste della Fase 1 del Piano Vaccinale della Regione Campania, si passerà alla vaccinazione delle altre categorie, sulla base delle direttive nazionali e regionali, e della popolazione residente nel territorio irpino. Pertanto, l'azienda ha svolto sei incontri interlocutori con i sindaci della provincia al fine di programmare al meglio la Campagna vaccinale che, in considerazione del numero di soggetti da vaccinare, verrà articolata su più punti vaccinali da allestire sul territorio.

Da parte dei sindaci è stata garantita la massima disponibilità, così come avvenuto già dai primi mesi dell'emergenza sanitaria, attraverso la messa a disposizione di strutture comunali potenzialmente idonee ad ospitare i punti vaccinali e personale e volontari che possano offrire un valido e utile supporto, anche sul piano logistico, alla Campagna Vaccinale.

Voglio ringraziare tutti i sindaci che, anche in questa occasione, stanno dimostrando una grande disponibilità e un grande senso del dovere al servizio delle loro comunità - afferma il Direttore Generale dellAsl, Maria Morgante - Abbiamo registrato un clima di grande collaborazione, che non è mai mancata sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'obiettivo è farci trovare preparati per la fase 2 della Campagna Vaccinale, quando andremo a somministrare il vaccino alla popolazione.".