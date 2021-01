Test sui docenti, scovati due positivi asintomatici Intanto il 60% del personale sanitario è stato vaccinato

Mentre procede la campagna di immunizzazione del personale della sanità irpina (circa il 60% è stato già vaccinato), vanno avanti a buon ritmo anche i test nel piazzale di Campo Genova per i docenti. Sono 250 gli operatori scolastici attesi in queste ore per lo screening in vista della riapertura di terze, quarte e quinte elementari prevista per il 18 gennaio. Nelle ultime ore due docenti sono risultati positivi asintomatici. Per il consigliere comunale nonché medico di base Franco Russo: “È la dimostrazione che l’attività di monitoraggio sta funzionando”. Intanto il sindaco Gianluca Festa ha confermato che va avanti il dialogo con l'Asl per individuare quattro postazioni nella tendostruttura del Campo Coni dove presumibilmente verrà eseguita la vaccinazione di massa degli avellinesi.