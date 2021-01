Morgante si vaccina: "Guardiamo con fiducia all'orizzonte" "Non c'e' miglior insegnamento dell'esempio"

"Non affidarti mai alla paura, solo la speranza ti farà scrutare all’orizzonte tutto ciò che ancora sarà possibile fare."

Sono le parole del direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante affidate ad un post su facebook dopo essersi sottoposta, anche lei al vaccino anti covid. In trincea sin dall'inizio della pandemia nell'affrontare tantissime criticità superate grazie alla sua determinazione e vigore.

Non c'e' miglior insegnamento dell'esempio come ricorda una vecchia massima. Una donna in prima linea sempre al fianco del suo personale. Una donna coraggiosa che non si è sottratta a critiche e polemiche. Una donna che nonostante tutto ha affrontato a testa alta anche la gogna mediatica dei giorni più bui della crisi.

"Nei giorni in cui risultava davvero difficile reperire dispositivi di protezione e qualsiasi altro materiale anti covid in dotazione alle ambulanze sono stati compiuti veri e propri miracoli anche di notte - ci riferisce un operatore impegnato in prima linea nel volontariato - grazie alla instancabile opera del direttore Morgante. Non si è mai fermata. Ci è stata sempre accanto. Abbiamo vissuto momenti bui e difficili. Ma alla fine la lotta paga sempre."

La campagna di vaccinazione proseguirà secondo le direttive già stabilite. Tutto ha funzionato finora alla perfezione. Ora sarà la volta delle farmacie e case per anziani per poi coinvolgere i soggetti più a rischio e il resto della popolazione su tutto il territorio. Priorità viene richiesta soprattutto per le persone anziane.