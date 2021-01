"Accelerare sui vaccini per tutti. Così non ce la facciamo" Parla il dottor Franco Russo, impegnato nei tamponi rapidi del Comune a Campo Genova

L'azienda Moscati ha completato le operazioni per le prime somministrazioni del vaccino, l'Asl si appresta a fare lo stesso ma i medici di base chiedono di accelerare per la consegna di ulteriori dosi.

Il dottor Franco Russo è impegnato quotidianamente nei tamponi rapidi per il Comune a Campo Genova ma ha trovato il tempo per vaccinarsi e non vede l'ora di fare il richiamo.

“A quel punto sarò pronto per essere io stesso vaccinatore in tutta sicurezza I medici di medicina generale hanno una grande esperienza di vaccinazione, quindi devono poter dare una mano. Ma è necessario che le autorità regolatori facciano di più per assicurare altre dosi perchè cosi non ce la facciamo. Ci troviamo di fronte a una grande sfida, senza precedenti per l'umanità e non possiamo fallire”.

Russo commenta anche la scelta di Asl e Comune per la tendostruttura al Campo Coni dove effettuare la vaccinazione di massa. “Logisticamente è ottima, con ingressi e uscite ben posizionate, credo non ci saranno problemi”.