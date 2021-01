Covid, Alaia contrae il virus per la seconda volta Il presidente della commissione sanità della Regione nuovamente positivo al Coronavirus

Ha contratto per la seconda volta il covid il presidente della commissione sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia. Il consigliere regionale irpino è risultato positivo al virus circa dieci giorni fa e resta isolato in casa in attesa di un nuovo tampone di verifica. Le sue condizioni sono buone. Alaia non presenta sintomi e aspetta il decorso dell' infezione. Tra pochi giorni potrà essere sottoposto ad un nuovo tampone. Il consigliere esattamente tre mesi fa aveva già contratto il virus. Era stato lui stesso ad annunciare , lo scorso 27 ottobre, di essere risultato positivo al covid dopo essersi sottoposto a verifica in un laboratorio privato. "Fortunatamente mi sento bene - spiega Alaia -. Spero di superare in tempi brevi questa seconda difficile esperienza. Colgo l' occasione per invitare i cittadini campani a stare attenti, seguire le regole anti contagio e a vaccinarsi. La campagna vaccinale sta procedendo spedita nella nostra Regione e rappresenta l'occasione preziosa per tutti per superare la pandemia".