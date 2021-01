Ecco i dati ufficiali Asl dall'inizio della pandemia ad Ariano Covid. Riunito il Coc convocato dal sindaco Franza alla presenza del direttore del Sep Morrone

514 casi positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia ad oggi, di cui 289 nella seconda ondata a partire da settembre. 38 in totale i morti, 9 negli ultimi quattro mesi.

Sono i dati ufficiali diramati dal direttore del servizio di epidemiologia e prevenzione dell’Asl di Avellino Gaetano Morrone giunto ad Ariano Irpino per prendere parte alla riunione straordinaria del Coc convocata d'urgenza dal sindaco Enrico Franza, alla presenza dei dirigenti o delegati degli istituti scolastici Cardito e Calvario, associazioni di volontariato e azienda trasporti urbani. Un incontro, quello convocato nella sala convegni del museo civico di palazzo Forte, alla luce degli ultimi casi di positività, 11 per l'esattezza riscontrati dall'Asl nella giornata di ieri e che hanno riguardato due piccole alunne, attualmente in isolamento insieme agli altri componenti delle due rispettive classi.

Morrone ha chiarito subito un concetto: "La situazione complessiva, non desta al momento alcuna preoccupazione. L'attenzione chiaramente deve rimanere altissima e costante soprattutto sui contorni. Mi riferisco agli ambienti familiari, trasporti e alle varie occasioni di contagio esterne all'attività didattica. Ad Ariano, città che ha vissuto un momento drammatico, la scorsa primavera, non vi è una criticità tale da dover adottare provvedimenti restrittivi. Lo ripeto, va posta l'attenzione alle occasioni di aggregazione che si verificano intorno all'attività scolastica."

Dunque una maggiore organizzazione nel settore trasporti e uno scaglionamento degli accessi, in una realtà Ariano, dove si è lavorato bene e a prescindere da qualche episodio, la popolazione ha mostrato sempre un grande senso di responsabilità. Ci sono famiglie che da marzo non sanno più cosa vuol dire il mondo esterno, pur di proteggere se stesse e gli altri.

Nel caso di Cardito in modo particolare era stata proprio la dirigente scolastica, sin da subito sensibile e particolarmente attiva sul fronte della prevenzione a segnalare la presenza di genitori, spesso assembrati a chiacchierare negli orari di ingresso e uscita delle lezioni senza alcun rispetto delle norme anti Covid e degli ammonimenti. Cosa che avviene ed è avvenuto anche nella giornata di oggi.

Presente al tavolo oltre al sindaco Enrico Franza e numero uno del Sep Morrone, gli assessori Carmine Grasso, Michela Cardinale e Pasqualino Molinario. In sala il comandante della Polizia Municipale Gerardo Schiavo.

Sintetizza così l'esito della riunione il dirigente scolastico Marco De Prospo: "La situazione è sotto controllo. Si proseguirà su questa linea, così come indicato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, naturalmente con tutti gli accorgimenti, le misure di prevenzione necessarie e segnalazioni all'Asl qualora dovessero succedere casi analoghi come Cardito. Il dato importante da cogliere è senza dubbio l'importante protocollo d'intesa tra il Comune, l'Asl e le scuole relativo allo screening di tutti i docenti e personale scolastico."

L'indignazione di Matteo De Luca, il papà di una delle due bimbe colpite dal Covid:

"Ho aspettato di avere l’esito dei tamponi cui siamo stati sottoposti ieri mattina il sottoscritto ed i familiari tutti (tra cui 3 operatori sanitari). Qualche imbecille ha diffuso un’equazione (il)logica di questo tipo: le bambine positive, essendo figlie di operatori sanitari si sono infettate a casa ed hanno portato il virus a scuola: Falso. Il sottoscritto ed i familiari sono risultati tutti negativi al tampone di controllo, così come negativi sono risultati i familiari dell’altra sfortunata bimba (ed erano negativi, gli operatori sanitari di entrambi i nuclei anche ai precedenti tamponi). Ciò detto, l’equazione logica da fare è opposta a quella illogica degli imbecilli di cui sopra: le bambine hanno contratto il virus A scuola. Il sottoscritto è già da ora intenzionato a registrare e girare al proprio legale qualunque ulteriore illazione dovesse far riferimento a comportamenti ritenuti irresponsabili e/o imprudenti attribuiti al sottoscritto che, ricordo, è in prima linea da sempre."