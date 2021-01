Nuova vittima in area Covid al Frangipane ad Ariano Non c'è la fatta un 54enne originario della provincia di Salerno

Non c'è la fatta un 54enne originario della provincia di Salerno ricoverato in area Covid all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

E' l'ultima vittima nella struttura ospedaliera del tricolle dove attualmente risultano ricoverati due pazienti su sette posti letto in terapia intensiva, uno su dodici posti letto medicina Covid, dieci pazienti in area Covid, di cui sette su sedici posti letto in medicina e tre su dieci posti letto in sub intensiva.

Tregua sul fronte dei contagi intanto sul tricolle. Dopo le due piccole alunne risultate positive in una scuola di Cardito sono state adottate tempestivamente tutte le misure di prevenzione necessarie e si è in attesa ora dei tamponi ai contatti stretti, segnalari all'Asl.

Ambienti immediatamente sanificati e isolamento domiciliare. Nessuna decisione drastica al momento da parte delle istituzioni preposte relativa ad una eventuale sospensione delle attività in presenza. Si va verso una maggiore organizzazione del settore trasporti e uno scaglionamento degli accessi a scuola.

Di particolare importanza il protocollo d'intesa tra Comune, Asl e scuole per la realizzazione di un progetto di screening periodico e su base volontaria rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori finalizzato allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.