Messa in sicurezza discarica ad Ariano: ecco cosa accadrà Il Comune fa chiarezza su Difesa Grande dopo la conferenza dei servizi ad Avellino

Accolte in conferenza dei servizi ad Avellino le proposte del consigliere comunale Laura Cervinaro relative alla messa in sicurezza della discarica di Difesa Grande.

"Utilizzare esclusivamente terreno vegetale, anche proveniente dai lavori di scavo della Stazione Hirpinia, attribuire ristori ambientali in favore del Comune di Ariano Irpino e istituire una commissione integrata composta da un membro dell'Arpac, affinchè tutte le fasi di lavorazione siano costantemente monitorate da tecnici individuati dal Comune." Il materiale biostabilizzato pari ad una percentuale del 25% dovrà pervenire solo dagli impianti di Avellino e Benevento.

"Occorre che il Comune - afferma Cervinaro - provveda a monitorare e controllare l'esatta e puntuale esecuzione di tutte le operazioni, volte alla definitiva chiusura della discarica e gestione del post mortem."

Per l'assessore alla sanità Carmine Grasso presente al tavolo ad Avellino insieme al sindaco Enrico Franza e al dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano, quella di oggi è una giornata storica:

"Ci abbiamo messo la faccia, cosa che non è mai stato fatto negli anni e con la massima trasparenza ci accingiamo a scrivere la parola fine su questa vicenda dolorosa. E' l'atto finale di Difesa Grande ed è stato oggi ben evidenziato dai vertici della Regione Campania presenti al tavolo di oggi. Finalmente si chiude una discarica in Campania. E questo deve essere solo un grido di soddisfazione per la città di Ariano. Occorre fare presto, perchè a prescindere dalle modalità di copertura, il rischio maggiore e più grave è che la discarica possa franare e questo significherebbe un disastro ambientale enorme per il nostro territorio e non solo. Dobbiamo evitare una sciagura simile."

Dello stesso avviso il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano: "La preoccupazione maggiore è legata alla stabilità. Ed è ciò che oggi ha evidenziato anche la Regione. Se la discarica frana ce la ritroveremo nel torrente Cervaro e li sarà davvero un disastro ambientale. Dobbiamo quindi accelerare assolutamente sulla messa in sicurezza e su questo da parte dell'Asidev, va detto c'è stata ampia apertura e collaborazione. A marzo dovrebbero iniziare i lavori."

Il Comune è intervenuto con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla vicenda che in queste ore sta suscitando clamore e non poche polemiche soprattutto sui social:

In queste ore si sta diffondendo la notizia falsa di una riapertura della discarica di Difesa Grande. Falsa perchè? La discarica di Difesa Grande è stata chiusa con legge dello stato e non può essere riaperta A breve inizieranno i lavori di messa in sicurezza della discarica che consisteranno nella stabilizzazione di un movimento franoso in atto, nella riprofilatura della discarica con solo terreno vegetale, nella realizzazione finale di uno strato di copertura (capping) dello spessore di un metro.

Cosa accade in realtà

La normativa nazionale ed europea prevede che lo strato superficiale finale di copertura delle discariche definitivamente chiuse possa essere realizzato con l’utilizzo di biostabilizzato opportunamente certificato, tracciato e lavorato ai fini del ripristino ambientale e come materiale sub-primario. Il Tar ha statuito che tale operazione di riuso e riciclo è perfettamente compatibile con la discarica di Difesa Grande e che è vietata qualsiasi attività di smaltimento rifiuti.

Cosa ha deciso il consiglio comunale

La Regione Campania è l’ente competente a decidere ed il Consiglio ha chiesto alla Regione di utilizzare esclusivamente terreno vegetale per la copertura finale della discarica, avviare subito i lavori di messa in sicurezza della discarica per stabilizzare i movimenti franosi ed evitare disastri ambientali. In caso di estrema necessità limitare l’utilizzo di biostabilizzato soltanto al primo strato di copertura superficiale finale dello spessore di 50 centimetri, strato che dovrà comunque essere composto al 50% da terreno vegetale, utilizzare solo biostabilizzato certificato e tracciato e di inviare settimanalmente le informative sulle operazioni svolte agli uffici comunali

Il Comune di Ariano Irpino deve tutelare la salute dei cittadini e l’interesse pubblico. Non possiamo tollerare la presenza di una discarica a rischio frana. Il Comune continuerà a monitorare lo stato di inquinamento dei luoghi per tutto l'arco delle operazioni e per un periodo di 30 anni successivo alla fine dei lavori."

