Forino, altri 7 positivi. Scuole chiuse tutta la settimana Sono 30 in paese le persone attualmente contagiate

Con i 7 casi riscontrati oggi, a Forino sono 30 le persone attualmente positive come confermato in una nota dal sindaco Antonio Olivieri: “Cari Concittadini, il bollettino di oggi che riepiloga la situazione epidemiologica nel nostro Comune presenta un rialzo della curva dei contagi. Si tratta di persone contatti diretti di persone già risultate positive nei giorni precedenti. Con le 7 positività riscontrate sale a 30 il numero degli attuali positivi. I nostri concittadini stanno abbastanza bene, alcuni presentano sintomi lievi. La situazione è monitorata dalle autorità costantemente". Il sindaco ha anche disposto che le scuole resteranno chiuse per tutta la prossima settimana poi si valuterà, in base alla situazione epiudemiologica, la possibile riapertura.