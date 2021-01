San Martino: 52 positivi, scuole chiuse fino al 6 febbraio Pisano: rispettate le regole

"Dopo una attenta valutazione dell'esito dei tamponi relativo allo screening di giovedì 26, sentiti i medici di base che operano nella nostra comunità, abbiamo ritenuto di sospendere l'attività scolastica, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un'altra settimana e fino al 6 febbraio". Così il sindaco di San Martino Valle Caudina Pisano avvisa la popolazione della scelta di tenere chiuse le scuole.

"Il provvedimento che abbiamo assunto è legato alla necessità di contenere il virus avendo, ad oggi, 52 nostri concittadini positivi.

A tutte queste persone auguriamo una rapida guarigione ed ai loro conviventi di cotinuare ad avere la forza e la pazienza di affrontare la quarantena.

Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e chiediamo a tutti di assumere comportamenti responsabili. Il vero problema della diffusione del contagio è strettamente legato al comportamento dei cosiddetti "contatti stretti". A queste persone chiediamo di rispettare il periodo di isolamento volontario di almeno 10 giorni, che rappresenta il tempo di incubazione del virus. Solo così possiamo sconfiggerlo. Dopo aver avuto un "contatto stretto" con un positivo è quasi inutile e mai esaustivo sottoporsi al tampone, perché il Covid19 può manifestarsi nei 10 giorni successivi e per questo motivo vi invitiamo a stare in quarantena volontaria. La nostra è una comunità resiliente, capace di risollevarsi, ed il contribuito di ciascuno di noi è fondamentale per lat tuteladella nostra salute e dei nostri figli. Insiemece la faremo.Un abbraccio, a presto, buona giornata e buon fine settimana.".