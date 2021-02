Montella, oggi e sabato giro di tamponi nel drive in cittadino Buonopane al tavolo con la Morgante, a Sant'Angelo dei Lombardi, per la campagna di vaccinazione

Tra i sindaci che a breve, a Sant'Angelo dei Lombardi, incontreranno il direttore generale dell'ASL Avellino, Maria Morgante, c'è Rizieri Buonopane. Il primo cittadino di Montella è in prima linea per monitorare le condizioni dei circa settanta concittadini posti isolamento, a fronte di un quadro generale che è stato aggiornato ufficialmente, per l'ultima volta, lo scorso lunedì. Centocinquantuno positivi; 158 guariti; 3 deceduti; 40 attualmente positivi. Un bilancio che ci si augura possa migliorare in relazione al prossimo giro di tamponi, programmato tra oggi e sabato nel drive in collocato dinanzi al convento di San Francesco a Folloni. “Il report dell’ASL ci restituisce anche un dato incoraggiante, sono 6 le persone che, dopo un lungo periodo, si sono finalmente negativizzate. Spero si possa prendere finalmente consapevolezza che la diffusione del contagio, dovuta a comportamenti irresponsabili, mette seriamente a rischio la salute della nostra comunità ed in particolare delle persone già deboli e particolarmente esposte. Quello che è accaduto nei giorni scorsi nella nostra comunità, ha evidenziato, purtroppo, che questa consapevolezza non appartenga ancora a tutti!” aveva commentato Buonopane, che ha, nel contempo, reso noto che, il lunedì e il giovedì, dalle 8,30 alle 14 e dalle 15 alle 17, presso la sede comunale, è fruibile servizio di assistenza per la registrazione sulla piattaforma vaccino Covid 19.