Vaccinazioni, vertice con i sindaci a Sant'Angelo dei Lombardi Incontro con il direttore Morgante con focus su modalità di accesso agli antidoti e la logistica

A partire dalle 10, a Sant'Angelo dei Lombardi, è in programma un vertice tra il direttore generale dell'ASL Avellino, Maria Morgante, ed i sindaci del distretto sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi. L'incontro è finalizzato a coordinare ed ottimizzare la campagna di vaccinazione anti Covid 19, che in prima istanza concentrerà i suoi sforzi nell'immunizzazione degli over 80. Sul tavolo le modalità di richiesta e distribuzione delle dosi, con un focus sulla logistica, aspetto fondamentale per la regolare consegna degli antidoti. Intanto, sono già numerose le iniziative volte a offrire un servizio di assistenza per completare la procedura informatica per aderire alla campagna vaccinale. A Vallata, il sindaco Giuseppe Leone ha comunicato che sta per essere attivato un ufficio dedicato. A Montella, presso la sede comunale, è già fruibile, il lunedì e il giovedì, dalle 8,30 alle 14 e dalle 15 alle 17, un servizio di assistenza per la registrazione sulla piattaforma vaccino Covid 19. Le assistenti sociali del consorzio sono a disposizione degli anziani che richiedano il servizio ed in particolare di coloro che vivono soli e/o non possono contare su una rete famigliare di supporto.