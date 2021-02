Secondo round vaccinazioni Rsa: Minerva Covid free Soddisfatto il direttore sanitario Alfonso D'Ascoli: Siamo arrivati davvero ad un punto di svolta

Tutto come da cronoprogramma da parte dell’Asl di concerto con il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri.

Si completa l’iter vaccinale anti Covid nelle Rsa. Le residenze sanitarie per anziani che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia. E c’è anche chi come il Centro Minerva ad Ariano con notevoli sacrifici, fiducia e determinazione è riuscito a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

"Con questo secondo dosaggio - afferma il direttore sanitario Alfonso D'Ascoli (nella foto) - completiamo il ciclo vaccinale. Cominciamo veramente ad andare oltre.

A prescindere dalla negatività di tutti gli operatori e ospisti, con oggi finalmente mettiamo un punto fermo, tra sette, dieci giorni, potremo dichiararci finalmente fuori da questo tunnel. Siamo arrivati davvero un punto di svolta.

Colgo l'occasione per ringraziare la direzione Asl di Avellino, il distretto sanitario di Ariano e l'istituto zooprofilattico di Portici. E' un lavoro di equipe, con lo sforzo di tutti, a partire dai nostri operatori del centro Minerva. Finalmente riusciamo a ripartire. Qui ci sono stati notevoli sacrifici, sia da parte dell'azienda in maniera molto concreta e sia da parte del personale."

Dopo il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa si procederà con la vaccinazione degli ultra-80enni. Ma un dato importante è anche la ripresa delle attività di riabilitazione.

"Abbiamo già ripreso sia i ricoveri che le attività ambulatoriali - conclude D'Ascoli - e ora abbiamo un motivo in più per invitare tutti, a partire dalla nostra utenza storica ad entrare in sicurezza e con la massima fiducia nella nostra struttura. Siamo pronti, sempre con la massima disponibilità ad offrire il meglio."