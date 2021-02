"Amatevi liberamente con lealtà, senza costrizioni e finzioni" Lettera del Vescovo Sergio Melillo ai fidanzati in vista della ricorrenza di San Valentino

Sergio Melillo Vescovo

Carissimi Fidanzati, William Shakespeare ha scritto “L’amore non è amore se cambia quando affronta delle difficoltà. E’ qualcosa di tenace che supera le tempeste e non vacilla mai…”.

L’anno appena trascorso e questo appena iniziato ci/vi hanno posti dinanzi sfide difficili, e solo in Dio e nel suo amore è stato possibile provare a liberarsi dal peso che esse hanno comportato.

E’ questo il tempo per una riflessione su quanto l’amore primordiale del Padre rappresenti la vera ed unica

forza per combattere le difficoltà e apprezzare le gioie che la vita ogni giorno comporta. Un amore puro che non cambia, non offre giudizi, ma certezze e che ci guida stabilmente.

Così voi, guidati dal Suo consiglio in un panorama di amore, che risponde al disegno di Dio creatore; un panorama di entusiasmo, di trepidazione e di giovinezza. Abbandonate l’egocentrismo dell’uno e accogliete la gioia di scoprirsi due!

Non dimenticate mai che l’amore nella sua essenza più sincera e semplice è un qualcosa che capita e nella quale bisogna scegliere di restare liberamente, senza costrizioni e finzioni; troppo spesso ci

si lascia distrarre dall’aspetto puramente consumistico, si dimentica l’aspetto umano, reale, cristallizzando l’ideale dell’amore.

Ma quando la vita è reale, quando tutto cambia il vero amore resta lo stesso, faro di speranza in un mondo ormai logoro di sentimenti plastici. Davvero bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina.

La sorpresa dei doni spirituali con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce l’orizzonte del progetto di una nuova famiglia che si dispone a vivere nella sua benedizione.

Vi aspetto in Cattedrale il 14 febbraio, Festa di san Valentino, alle ore 20.00, per un incontro insieme, sostenuti dalla Parola di Dio. Vi benedico paternamente.