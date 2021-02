Solofra, servizio di assistenza per la campagna vaccinale Centro attivo presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Complesso Monumentale di Santa Chiara

Il Comune di Solofra, con l'assessorato alle Politiche Sociali, ha attivato il servizio di assistenza comunale per la campagna di vaccinazione anti covid-19, riservata agli over 80. L'ufficio predisposto garantirà un contatto diretto "per agevolare gli anziani nella fluidità e nella velocità della fase della campagna vaccinale", come sottolineato dall'amministrazione comunale. Occorrerà delega, carta d'identità, tessera sanitaria del vaccinando per l'attivazione sulla piattaforma online della Regione Campania (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/).

Il servizio sarà garantito il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Complesso Monumentale di Santa Chiara. Al numero telefonico 335/8000364, il cittadino può ottenere altre informazioni. Il Comune di Solofra ricorda che sarà necessario avere con sé la tessera sanitaria e la carta di identità del richiedente in corso di validità, l'elenco dei medicinali attualmente utilizzati dal richiedente, le eventuali patologie e trattamenti terapeutici del richiedente.

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di Solofra