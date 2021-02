Frana sul Raccordo, traffico bloccato. Donna colta da malore Interventi in corso dei Vigili del Fuoco

Maltempo battente, disagi sul Raccordo Avellino Salerno. Resta chiuso il raccordo per la pioggia battente che ha fatto piombare sulla carreggiata, all'altezza del Chilometro 29, fango, rami e detriti che hanno imposto la chiusura del collegamento in entrambi i sensi di marcia. Una donna in un'auto incolonnata nel traffico è stata colta da malore ed è stata soccorsa in ambulanza . Sul posto gli agenti della Polstrada, carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto e mettere in sicurezza la zona. Servirà qualche ora per ripristinare la percorribilità del tratto di strada, che collega il capoluogo irpino con quello salernitano. Non ci sarebbero auto e viaggiatori coinvolti nel crollo, ma si sono create lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito, costretti ad aspettare la fine degli interventi di messa in sicurezza.