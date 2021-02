Lioni imbiancata, Garofalo: "Domani giornata di ghiacchio" L'esperto di microclima: "Da martedì miglioramento e graduale ripresa delle temperature"

Un bianco risveglio per l'Irpinia e la Campania. L'attesa nevicata è iniziata nella notte regalando spettacoli mozzafiato per quanto riguarda i Comuni dell'Altirpinia. Tra questi c'è Lioni: “Un'intensa ondata di freddo è in arrivo sul nostro territorio, Aria di origine artica, continentalizzata, contrasta con una perturbazione atlantica portando dalla scorsa notte e per la giornata odierna precipitazioni localmente abbondanti. Avremo neve copiosa tra i 300 e i 500 metri d'altitudine, con possibili accumuli rilevanti a quote collinari. Domani sarà una giornata di ghiaccio con valori termici sotto lo zero anche di giorno e possibili rovesci o bufere di neve intermittenti con forti venti di bora e grecale. Lunedì, ancora freddo intenso con residue nevicate e molto freddo nella notte successiva. Da martedì miglioramento e graduale ripresa delle temperature, anche se il clima resterà variabile con valori piuttosto bassi. Dunque, ci apprestiamo a vivere un fine settimana pienamente invernale, ci sarà di sicuro la neve, il gelo, si raccomanda la massima attenzione in quanto la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta neve dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata.” ha spiegato Ugo Garofalo, esperto in microclima, attraverso la pagina facebook del Comune di Lioni. Scuole chiuse. Da settimane i cittadini si stavano preparando a questa nevicata. L'invito, così come per tutti gli altri Comuni alle prese con le avverse condizioni meteo, è quello di limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità.