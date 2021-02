Montoro, stop assembramenti e scuole chiuse fino a Carnevale Ordinanza di divieto di assembramento nelle piazze o spazi pubblici e chiusura plessi scolastici

Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha disposto con l'ordinanza numero 10, firmata ieri, il divieto di assembramento nelle piazze o spazi pubblici di ogni frazione da oggi (14 febbraio) a martedì (16 febbraio) e la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, site sul territorio comunale da domani (15 febbraio) a martedì (16 febbraio). "Sentiti i dirigenti scolastici interessati", la decisione è stata assunta dal primo cittadino, "osservato che in alcune zone del territorio comunale, in prossimità di piazze o aree comunali, si potrebbero registrare situazioni di affollamenti in occasione della festa di San Valentino e del Carnevale, con una possibile violazione del distanziamento", ritenendo "necessario limitare l'accesso a tali zone, per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica" e considerando "che presso le scuole di ogni ordine e grado potrebbero verificarsi assembramenti", e che "pertanto, in via prudenziale, è necessario procedere alla chiusura dei plessi dal giorno 15 febbraio 2021 al giorno 16 febbraio 2021, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art.13 comma 2° della L. 833/1978".