Solofra, riaperta via Provinciale Turci Ad una sola corsia di marcia, ma a doppio senso di circolazione e con senso di marcia alternato

Nel fine settimana, il Comune di Solofra ha pubblicato il provvedimento di riapertura a una sola corsia di marcia del tratto di strada di via Provinciale Turci, ricadente nella strada Provinciale SP5. Con l'ordinanza numero 19, il sindaco del Comune conciario, Michele Vignola, ha revocato dalle 20.30 di venerdì scorso la chiusura dell'arteria e ordinato "la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada di via Provinciale Turci, all'attezza del chilometro 14+500, ad una sola corsia di marcia, ma a doppio senso di circolazione nella medesima corsia e con senso di marcia alternato, in quanto la corsia di marcia sottostante l'area dello smottamento, resterà chiusa e recintata con blocchi in cls. Pertanto, sul posto a spesa e a cura dell'impresa esecutrice dei lavori ed incaricata dal privato proprietario del fondo interessato dallo smottamento, sarà installata idonea segnaletica diurna e notturna". È il passo successivo a quanto definito nella serata di mercoledì, ovvero la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Provinciale Turci, ora riaperta con una sola corsia, ma a doppio senso di marcia.