Marzano di Nola, elogio all'Arma per l'attività sul territorio Prevenzione e repressione dell'uso e dello spaccio di droga: elogio al Comandante e ai Militari

Il Comune di Marzano di Nola ha sottolineato, con un comunicato, l'elogio alla Caserma dei Carabinieri per le attività di prevenzione e repressione dell'uso e dello spaccio di droga sul territorio comunale. L'amministrazione guidata dal sindaco, Francesco Addeo, ha espresso "il proprio compiacimento per l'impegno e l'abnegazione contro l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente per la decadenza sociale che tale fenomeno produce nella Comunità locale" e ha conferito "elogio al Comandante e ai Militari della Stazione dei Carabinieri di Marzano di Nola in segno di vivo apprezzamento e sentita riconoscenza per l'attività svolta nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali a servizio della Comunità di Marzano di Nola". Ecco quanto comunicato dal sindaco Addeo con una nota ufficiale per un apprezzamento doverso e rimarcato dall'amministrazione per le operazioni guidate dall'Arma dei Carabinieri nelle scorse settimane sul territorio di Marzano di Nola, finalizzate al contrasto dell'uso e dello spaccio di droga.

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di Marzano di Nola