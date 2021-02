Misericordia. Una cerimonia per ricordare Gismondi e Durante Stroncati dal covid saranno commemorati mercoledì

Una corona di fiori da parte del presidente della Camera, Roberto Fico, alla memoria di Alfonso Durante, volontario della Misericordia di Grumo Nevano, e di Michele Gismondi, volontario della Misericordia di Atripalda, morti a causa del covid. Durante e Gismondi saranno ricordati assieme a tutti gli altri volontari delle Misericordia di tutta Italia, deceduti per Covid, nel corso di una cerimonia, il 17 febbraio in provincia di Firenze, organizzata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, insieme alla Misericordia dell'Antella, che ospitera' un monumento speciale a loro dedicato, le 14 stazioni di una 'Via Crucis'. Durante, 75 anni, era infermiere in pensione e aveva deciso di rientrare in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano per aiutare i suoi colleghi, prestare soccorso alle persone malate. Si era ammalato. Era stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli in gravi condizioni e morì lo scorso novembre.

Anche Gismondi ha contratto il virus perche', nonostante l'eta' (72 anni), aveva deciso di impegnarsi nel contrasto al virus. Deceduto all'ospedale Moscati di Avellino lo scorso novembre, era un ex impiegato Telecom e dal 1985 prestava servizio come volontario nella Confraternita della Misericordia di Atripalda e anche nella Protezione Civile.

La cerimonia sara' trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Misericordia dell'Antella e sara' visibile sul canale YouTube.