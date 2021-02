Bagnoli Irpino, prima dose di vaccino per altri 108 over 80 In Alta Irpinia prosegue la campagna di immunizzazione al Covid-19

In Alta Irpinia prosegue la campagna di immunizzazione anti Covid-19, riservata agli ultraottantenni. Altri 108 over 80 di Bagnoli Irpino sono stati convocati presso il centro vaccinale di Montella dove hanno ricevuto la prima dose del siero. Tra tre settimane sarà il momento della somministrazione della seconda e ultima. Il Comune ha messo a disposizione un pulmino, partito da Piazza Matteotti, garantendo, a coloro che ne avessero necessità, il trasporto presso la sede designata in due turni, divisi tra mattina e pomeriggio. L'iniziativa, coordinata dal sindaco Teresa Anna Di Capua, va a sommarsi con altre che il Comune ha messo in campo per la prevenzione e la lotta al Coronavirus, tra cui screening scolastici e assistenza per le prenotazioni dei vaccini, sulla piattaforma della regione Campania. Un altro passo verso un graduale ritorno alla normalità, che possa consentire la salvaguardia della salute dei cittadini nella Terza Età, in attesa che la campagna venga estesa anche agli altri concittadini.

Foto: Sergio Oliviero.