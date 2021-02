Covid, 84 nuovo positivi. 15 ad Avellino, 11 a Montoro 14 i nuovi casi a Forino

Non si arresta il contagio in Irpinia. Preoccupano gli ultimi dati che segnalano casi a raffica in alcuni territori. Preoccupa la situazione di Forino con altri 14 casi accertati di covid in poche ore. Numeri alti anche a MOntoro dove i nuovi positivi sono 11 e la cifra complessiva dei casi in paese supera quota 170. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.141 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 86 persone. Ecco la mappa dei comuni con i nuovi contagi comune per comune in provincia di Avellino:

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 6, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 15, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 4, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 14, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 5, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 11, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 3, residenti nel comune di Serino;

- 8, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 2, residenti nel comune di Torre Le Nocelle.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.