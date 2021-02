Montoro, Forum Giovani: il 10 marzo si vota per l’assemblea Il voto può essere espresso dai cittadini, di età compresa tra i 16 e i 34 anni

L'amministrazione comunale di Montoro, guidata dal sindaco, Girolamo Giaquinto, ha pubblicato con una nota ufficiale l'avviso per l'elezione dell'assemblea del Forum dei Giovani con l'elenco dei candidati in allegato e la comunicazione della nomina della Commissione Elettorale, firmata dal responsabile del settore, Angelo Masucci. Con il decreto sindacale numero 9, è stata nominata la commissione per l'elezione dell'Assemblea del "Forum dei Giovani", fissato per mercoledì 10 marzo, presso la Sala Convegni, sita nella sede comunale di Piano. Il seggio dedicato sarà aperto dalle ore 16 alle ore 20 per le operazioni di voto, mentre quelle di spoglio proseguiranno in continuità. Il voto può essere espresso da tutti i cittadini residenti nel Comune di Montoro, ma di età compresa tra i 16 e i 34 anni compiuti. Sul sito del Comune è disponibile l'atto ufficiale con tutti i nomi dei candidati all'elezione per l'assemblea del Forum dei Giovani di Montoro, in programma tra 16 giorni nella sede dell'amministrazione nella frazione di Piano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Forum dei Giovani di Montoro