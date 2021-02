Bisaccia, scuole chiuse sino al prossimo 6 marzo L'ordinanza del sindaco Arminio finalizzata a un'azione di prevenzione relativa ai contagi Covid

Contenere il contagio è l'imperativo. La lotta al Coronavirus continua con l'attenzione relativa ai contesti scolastici che resta, sempre, alta. Rilevato che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; ravvisata la necessità di individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pericolo sanitario per la collettività e di provvedere opportunamente alla sanificazione e disinfezione di tutti gli ambienti scolatici, il sindaco Marcello Antonio Arminio ha ordinato la sospensione, sino a sabato 6 marzo 2021, dello svolgimento in presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e, sino a sabato 27 febbraio 2021, la sospensione dello svolgimento in presenza delle attività amministrativo-gestionali.

Foto: Sergio Oliviero.