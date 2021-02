"Il Landolfi è in agonia, intervenga De Luca" Il sindaco Vignola chiede di revocare l'incarico al manager Pizzuti

"Quella del Landolfi di Solofra è una lenta agonia". La Cgil Funzione Pubblica e il sindaco Michele Vignola accusano: "L'ospedale della concia condannato a morire". Il primo cittadino però non si arrende e ha lanciato una petizione popolare da indirizzare al governatore Vincenzo De Luca per revocare l'incarico al direttore generale Renato Pizzuti.

Riconvertito a presidio Covid ora il Landolfi dovrebbe ritornare pian piano alla normalità ma per Vignola "questo non è nei propositi del management dell'azienda ospedaliera Moscati perchè i reparti sono ancora sguarniti del personale che nel frattempo era stato trasferito alla Città ospedaliera".

"De luca faccia chiarezza, ci sono stati accordi sulla sopravvivenza e riqualificazione del plesso che non possono essere traditi. Non si può continuare nell'incertezza. Tanti medici sono andati in prepensionamento o addirittura si sono dimessi per andare nelle strutture private convenzionate, questo è inaccettabile" - conclude Vignola.