Solofra, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Opere ai versanti collinari e per le aree adiacenti via Santa Lucia

Sono ufficiali i finanziamenti per tre opere di messa in sicurezza nel territorio comunale di Solofra per un totale complessivo di 2.499.946,79 euro. È previsto l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico connesso all’instabilità dei versanti collinari e del costone alla località “Castelluccia” e dei versanti collinari “Vallone Vellizzano” fino al ponte con la strada provinciale. Per l’infrastruttura stradale e per le aree adiacenti via Santa Lucia sarà effettuato un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico con la regimentazione delle acque reflue. È quanto presentato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Michele Vignola, per il territorio di competenza con particolare riferimento all'assetto idrogeologico. Le opere sono state proposte dal Comune di Solofra e finanziate con decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato martedì scorso per i contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per l'anno 2021.