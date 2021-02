Centro Autismo, Ugl: "Asl e Comune diano risposte concrete" Vassiliadis: "Stop a un'attesa che dura da vent'anni"

"Si facciano passi concreti per l'apertura del Centro per l'autismo di Valle. Basta annunci o promesse illusorie. Il mio appello è rivolto principalmente al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e al Direttore dell'Asl, Maria Morgante. Ci sono tante famiglie che hanno bisogno di quella struttura ed è una vergogna che, dopo venti anni, non si riescano a trovare soluzioni concrete. La struttura c'è, ben venga un punto di riferimento anche a Sant'Angelo dei Lombardi come proposto dalla stessa Morgante, ma si dia priorità al Centro di Valle".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito alla denuncia, apparsa sulla stampa locale, del padre di una bimba che soffre di autismo.

"Non voglio polemizzare - conclude Vassiliadis - voglio solo sostenere con forza la richiesta di tanti genitori che hanno bisogno di quella struttura. Non possiamo lasciarli soli, non possiamo abbandonare i bambini che soffrono di questo disturbo, vanno seguiti, curati e supportati. Non possiamo aspettare altri venti anni o un tempo indefinito per veder spalancare finalmente le porte di quella struttura".