Finire nei post più popolari di Instagram non è sempre facile. A confermarlo è Mafalda De Simone, irpina, originaria di Mirabella Eclano, tra le influencer più popolari del momento in Italia.

"Voglio svelare le tecniche da utilizzare per riuscire a ottenere questo risultato - ha detto -. In primis, bisogna postare un contenuto attraente: la foto deve essere bella, originale e creativa. Molto importante è che il post piaccia ai nostri followers e per finire nei post più popolari bisogna ricevere nell’arco dei primi 30 minuti almeno 500 like.

Se il numero di like del tuo post ha un incremento superiore alla media, la tua foto sarà visualizzata come icona principale dell’hastag e quindi comparirà come primo post più popolare".



Inoltre i save delle foto sono fondamentali quanto i like perchè fanno capire a Instagram che la vostra foto è piaciuta veramente. Le persone tendono a salvare le foto che piacciono. "Non inserite hashtag inutili. Puntate tutto su tre massimo quattro hashtag. Gli hashtag devono essere inerenti al contenuto postato", ha continuato la De Simone. "Importante è ricevere anche molti commenti dai vostri followers per aumentare le impression. Controllate dopo qualche ora se la vostra foto è finita nei post più popolari di Instagram. Perché è utile? Significa crescere organicamente, tutte le persone che cercheranno un’ispirazione riguardante gli outfit e scriveranno ad esempio “outfit” troveranno nella ricerca hashtag la vostra foto e se il vostro Instagram account piacerà otterrete nuovi follower. Instagram infatti è considerato anche un motore di ricerca".



Quindi, la strategia per far finire il vostro post nei più di popolari Instagram, secondo Mafalda De Simone, è la seguente: “Contenuto valido + tre quattro hashtag inerenti al contenuto - Instagram like + Instagram salvataggi e commenti”.