Mugnano del Cardinale ricorda Monsignor Giovanni Braschi Lutto cittadino proclamato dal sindaco Napolitano nel giorno dei funerali

Sono ore di lutto per la città di Mugnano del Cardinale. Immenso dolore e commozione per la comunità alla scomparsa di Monsignore Giovanni Braschi. Ieri, al Santuario di Santa Filomena, sono stati celebrati i funerali con il lutto cittadino proclamato dal sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano.

"Siamo costernati per la scomparsa di Monsignor Braschi, rettore del Santuario di Santa Filomena. - si legge nella nota di "Terra Nostra", la lista civica del primo cittadino - La perdita di don Giovanni ha lasciato molto sgomento in tutti noi: oggi perdiamo una guida autorevole e solida. Non solo la nostra comunità, ma l'intera famiglia Filomeniana nel mondo ha perso un importante punto di riferimento. Come amministrazione di Mugnano del Cardinale lo ringraziamo per l'affabilità e vicinanza che ha sempre dimostrato alla gente, per la sua capacità di entrare in rapporto con le persone e per aver vissuto appieno la sua vocazione pastorale, con grande libertà d'animo e cuore aperto. Siamo grati di averlo conosciuto, nel rapporto diretto da rettore a fedele. La sua presenza e disponibilità sono state per noi molto importanti. Ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, anche a nome di tutta la città". Anche la Pro Loco "Rimettiamoci Insieme" si è unita al dolore di tutta la comunità mugnanese "per l'improvvisa quanto dolorosa scomparsa del Rettore".

Foto: pagina ufficiale Facebook Terra Nostra - Mugnano Del Cardinale