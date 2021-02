Tragedia sulla Variante. Martedì i funerali del 45enne Martedì le esequie nella chiesa di Rione Mazzini

Si terranno martedì mattina, nella chiesa di Rione Mazzini ad Avellino alle ore 10, i funerali del 45enne tragicamente venuto a mancare all'affetto dei suoi cari ieri sera, dopo essere precipitato dal Ponte della Variante. L'uomo, impiegato in un noto ipermercato del capoluogo, lascia moglie e due figli. Gli inquirenti nelle scorse hanno ricostruito le ultime ore di vita del 45enne, che si era allontanato da casa ieri sera dicendo ai familiari di voler fare una passeggiata. Nulla lasciava presagire quanto accaduto dopo poco. La tragedia si è consumata in pochi attimi sul ponte della Variante, a pochi metri dalla rotonda di Torrette di Mercogliano. Quel volo di più metri ha stroncato la vita di un uomo amato e benvoluto da tanti in città. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco, sanitari e agenti di polizia. Il 45enne, forse in preda ad un momento di sconforto, avrebbe deciso di farla finita. Sul social corrono ricordi e frasi a memoria dell'uomo, che viveva a Rione Mazzini. Nelle prossime ore la salma, che è stata trasportata dopo il recupero in nottata dall'alveo del Fenestrelle nell'obitorio del Moscati, sarà liberata per consentire ad amici e parenti di poter dare l'ultimo saluto al giovane uomo avellinese.