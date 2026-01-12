Avellino-Carrarese: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventesima giornata

Domani alle 15 inizierà la prevendita biglietti per la gara Avellino-Carrarese, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Fase di prelazione: oloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione "Branco" e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19 di martedì 13 gennaio presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso i punti vendita Go2 e proseguirà fino alle ore 23.59. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante le giornate di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 14 gennaio 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euroì • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Carrarese online (sui siti boxol e go2), presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 13 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • da mercoledì 14 a venerdì 16 gennaio dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 17 gennaio dalle ore 9:30 ad inizio gara (orario continuato)".