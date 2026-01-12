Scandone Avellino: Beck e Quarisa fuori rosa Giovedì, alle 12, al PalaDelMauro conferenza stampa con il presidente Trasente

Andrea Quarisa e Filmore Beck fuori rosa: decisione da parte della Scandone Avellino dopo la sconfitta rimediata sul parquet del Nuovo Basket Aquilano. "La società desidera ringraziare entrambi per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel periodo trascorso in biancoverde e augura loro le migliori fortune sportive e personali, con l’auspicio che possano presto trovare una nuova squadra dove proseguire e valorizzare il proprio percorso cestistico": si legge nella nota del club irpino che ha fissato per giovedì alle 12, al PalaDelMauro, una conferenza stampa nel corso della quale interverrà il presidente Marco Trasente. "L’incontro con gli organi di informazione sarà occasione per fare il punto sulla situazione attuale del club e per tracciare un bilancio della stagione sportiva in corso, analizzando prospettive, criticità e obiettivi futuri", si legge nel comunicato diffuso dalla Scandone nelle scorse ore.