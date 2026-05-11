Vigilia playoff: l'Avellino ritrova una pedina. Catanzaro: novità in attacco Domani (ore 21) il turno preliminare in gara secca tra gli irpini e i calabresi

È già vigilia playoff e l'Avellino accelera al "Partenio-Lombardi" prima della partenza per Catanzaro. Viaggio in programma nel pomeriggio, subito dopo pranzo. Due sedute tra l'epilogo della stagione regolare e il turno preliminare degli spareggi promozione. Ballardini potrà contare su Fontanarosa, che venerdì scorso ha scontato il turno di squalifica determinato dal rosso rimediato ad Empoli. Il difensore entra, però, nel ballottaggio con Missori, reduce dall'azione che ha portato all'autorete di Bagheria e alla soluzione vincente contro il Modena. Anche sulla fascia sinistra (a Mantova andò a bersaglio accentrandosi) l'esterno capitolino sta risultando funzionale e di qualità. Dall'allenamento a porte aperte di ieri mattina è emerso un solo possibile recupero dall'infermeria.

Da ieri Iemmello in gruppo, punta al recupero completo

Favilli era in gruppo con i compagni di squadra. Differenziato e palestra, invece, per Milani, Sala e Simic, out verso Catanzaro al pari del lungodegente Reale. Il Catanzaro confida nel recupero di Iemmello. La punta ha saltato gli ultimi quattro turni di campionato, è fermo dal recupero del 14 aprile scorso con il Modena per un problema al polpaccio. Ieri Iemmello è rientrato in gruppo e sono ore decisive per comprendere le possibilità di recupero completo e impiego nella sfida playoff.