Cervinara, caro benzina: aumentano i furti, l'ultimo colpo da seimila litri fff

di Paola Iandolo

Cervinara: furto da seimila litri di carburante da un distributore di via San Marciano. I ladri sono arrivati alla colonnina da una strada di campagna, a bordo di furgoni. Nei mezzi furgonati erano stati nascoste e sistemate diverse taniche per svuotare una colonnina.

Gli eccessivi aumenti di gasolio e benzina stanno diventando un vero e proprio problema per tutti gli automobilisti e autotrasportatori che hanno aguzzato l'ingegno, tanto far registrare un picco di questa tipologia di furto.

Infatti il carburante è diventata merce veramente preziosa, tanto preziosa che comincia a fare gola ai malviventi. Nell’ultimo periodo, infatti, sono aumentati i furti di carburante direttamente alle colonnine di benzina. Naturalmente, Cervinara non poteva restare fuori da quest’ultima tendenza dove la notte è stato messo a segno il colpo da seimila litri. Si indaga sulla vicenda per risalire agli autori del furto.