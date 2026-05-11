Squadra Mobile, immigrazione e anticrimine: ecco i nuovi dirigenti in questura Nuovo assetto ai vertici della Questura di Avellino

Nuovo assetto ai vertici della Questura di Avellino. Con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, da oggi il Vice Questore Aggiunto Antonio Concas ha assunto la guida della squadra Mobile di Avellino.

Concas, accolto dal questore Pasquale Picone, subentra ad Aniello Ingenito che, dopo la promozione a Primo Dirigente, è stato nominato alla direzione della Divisione Anticrimine della questura irpina.

Il nuovo dirigente della Squadra Mobile proviene dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei e porta con sé una consolidata esperienza nel settore investigativo. In passato ha prestato servizio presso la Questura di Napoli, dove ha diretto la sezione “Falchi” della Squadra Mobile.

Contestualmente è stato nominato anche il nuovo dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Si tratta di Davide Ruocco, funzionario della Polizia di Stato che ha frequentato il 113° corso bis per Vice Commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato.

Sul fronte dei trasferimenti, lasciano invece la Questura di Avellino il dirigente dell’Ufficio Personale Alessandro Salzano, destinato alla questura di Asti, e il dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara Michele Lauritano, trasferito alla questura di Napoli.

Il Questore della provincia di Avellino, Pasquale Picone, ha rivolto ai dirigenti e ai funzionari interessati gli auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi affidati.